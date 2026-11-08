Дом сотрудника полиции полностью сгорел в результате пожара во французском городе Ош. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что поджог мог быть связан с профессиональной деятельностью офицера, и пообещал найти виновных.

«Сегодня утром дом полицейского из Оша стал объектом умышленного поджога и был полностью уничтожен пламенем, несмотря на вмешательство пожарных. Всё указывает на то, что этот недопустимый преступный акт был совершён из-за профессии этого полицейского. Будут задействованы все средства, чтобы виновные были установлены и привлечены к ответственности», — пишет министр.

Одной из возможных причин нападения называют месть за участие полицейского в операции против наркоторговцев. Такую версию выдвинул профсоюз UN1TÉ Zone Sud. После происшествия полицейские профсоюзы потребовали привлечь виновных к ответственности.

Тем временем около 46 тысяч человек приняли участие в массовой демонстрации против роста стоимости жизни в Париже. Люди вышли на улицы французской столицы в субботу, требуя повышения покупательной способности населения и улучшения условий для молодёжи.