Французские власти мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка во время новой волны протестов 7 ноября. Для предотвращения беспорядков подготовили бронетехнику, водомёты, беспилотники и вертолёты. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Франции.

По данным ведомства, к обеспечению безопасности привлекли 110 мобильных подразделений и 25 бронемашин Centaure Национальной жандармерии. Дополнительно предусмотрено использование другой бронетехники и специальных средств для пресечения массовых беспорядков.

Решение сохранить масштабный силовой контингент министр внутренних дел Лоран Нуньес объяснил повышенными рисками во время предстоящих акций. По его словам, в социальных сетях распространяются призывы к нападениям на сотрудников полиции, государственные учреждения и торговые объекты, а также к перекрытию автомобильных дорог.

Особую обеспокоенность властей вызывают стихийные собрания, которые организуются без согласованных маршрутов и ответственных представителей. В МВД считают, что отсутствие организаторов осложняет взаимодействие с участниками и повышает вероятность столкновений.

В нескольких городах префектуры ввели ограничения на проведение демонстраций в центральных районах. При этом согласованные акции не отменены: для них предусмотрены маршруты, позволяющие участникам выразить свои требования и одновременно снизить риски для жителей и предпринимателей.

В преддверии выступлений полиция усилила проверки на автомобильных дорогах, железнодорожных направлениях и вокзалах. Правоохранителям поручено изымать предметы, которые могут использоваться в качестве оружия.

Аналогичные меры безопасности применялись во время массовых выступлений 24 и 31 октября. По оценке МВД, тогда развёрнутые силы позволили обеспечить проведение согласованных шествий, однако отдельные акции сопровождались насилием и повреждением имущества.

Новая волна протестов связана с недовольством стоимостью жизни и социальной политикой властей. В акциях участвуют профсоюзные и молодёжные организации, а также сторонники движения «жёлтых жилетов».

Французское МВД подчеркнуло, что намерено защищать право граждан на мирные демонстрации. Вместе с тем ведомство предупредило, что участники погромов, грабежей и нападений на сотрудников полиции будут задерживаться.

Ранее Life.ru сообщал о массовых протестах во Франции 31 октября, во время которых полиция задержала более 560 человек. По данным МВД республики, к вечеру число задержанных достигло 565. В демонстрациях против роста стоимости жизни участвовали около 320 тысяч человек. В Париже и других городах произошли столкновения с правоохранителями, в ходе которых применялись слезоточивый газ и специальные средства.