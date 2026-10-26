Во Франции пропавший кот вернулся к хозяйке спустя 13 лет

Во Франции кот по кличке Реглис воссоединился с хозяйкой спустя 13 лет после исчезновения. Животное, пропавшее ещё котёнком, обнаружили более чем в 60 километрах от прежнего дома. Несмотря на долгую разлуку, питомец сразу узнал женщину и бросился к ней ласкаться, пишет Le Parisien.

Чёрный кот исчез из дома Дельфин Жаффри в департаменте Финистер, когда ему ещё не исполнилось года. Семья месяцами пыталась отыскать любимца, но поиски оказались безрезультатными. В конце концов хозяева смирились с потерей и даже отказались от мысли завести другого кота, настолько тяжёлым оказалось расставание.

Неожиданная развязка наступила в октябре 2026 года. Одна из местных жительниц заметила Реглиса среди бездомных кошек, которых подкармливала возле поля в коммуне Банналек. Животное доставили в приют, где сотрудники обнаружили микрочип и смогли установить прежних владельцев. Вскоре Дельфин позвонили и сообщили, что её давно потерянный питомец жив.

Во время встречи кот сначала испуганно сидел в переноске. Однако стоило женщине открыть дверцу и протянуть руку, как Реглис сразу потянулся к ней за лаской. Хозяйка призналась, что даже не представляла, способен ли питомец узнать родного человека спустя столько лет. Теперь она убедилась, что такое возможно.

За годы скитаний кот успел обзавестись блохами, клещами и повредить глаз.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае во Франции, где кот по кличке Моцарт нашёлся спустя 17 лет после исчезновения. Животное пропало в Бордо ещё в 2009 году, а обнаружили его волонтёры во время спасательных работ после лесных пожаров в департаменте Жиронда. Микрочип помог установить личность прежней хозяйки. Несмотря на возраст, 18-летний Моцарт оказался здоров.