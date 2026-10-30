Во Владимире 59 жителей получили выплаты после падения БПЛА

Во Владимире 59 жителей, чьё имущество получило повреждения в результате падения БПЛА, получили единовременную материальную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Владимирский городской фонд социальной поддержки населения выплатил 59 гражданам по 15 675 рублей.

Ещё 12 жителей получили выплаты от Министерства социальной защиты населения Владимирской области. За полную утрату имущества предусмотрено 156 тысяч рублей, за частичную — 75 тысяч.

Кроме того, пострадавшим жильцам дома № 11 на Университетской улице выделили более 1,1 миллиона рублей на ремонт помещений. Для жителей дома № 2-в на улице Мира сейчас оценивают стоимость восстановительных работ, после чего им также планируют перечислить средства.

В ближайшее время материальную помощь должны получить ещё 25 человек. На рассмотрении остаются 38 заявлений о компенсации ущерба — 32 касаются повреждённых квартир и шесть автомобилей. Выплаты произведут после оценки повреждений и стоимости ремонта.