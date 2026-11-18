Подразделения с беспилотными системами появились во всех общевойсковых соединениях, воинских частях ВДВ, а также в других видах и родах войск России. Об этом сообщил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

Он уточнил, что эта работа входит в число задач, которые министр обороны Андрей Белоусов поставил на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2025 года.

«Подразделения, имеющие на вооружении беспилотные системы, сформированы во всех общевойсковых соединениях, воинских частях Воздушно-десантных войск и других видах и родах войск», — сказал Горемыкин.

В войска беспилотных систем набирают исключительно контрактников. Кандидатов отбирают как среди военнослужащих других видов и родов войск, так и среди граждан, которые сейчас не служат.

План отбора в войска беспилотных систем выполнен на 98,7%, уточнил Горемыкин.