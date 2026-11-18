План по отбору граждан на военную службу по контракту в Вооружённые силы России на 2026 год выполнен на 89,3%. Об этом рассказал заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин.

«На сегодняшний день план по отбору на военную службу по контракту на 2026 год выполнен на 89,3%», — сообщил Горемыкин.

В Минобороны отметили, что основой системы комплектования вооружённых сил остаются специализированные пункты отбора на контрактную службу. Сейчас в России работают 96 таких пунктов, расположенных в административных центрах 87 регионов.

Отдельное внимание уделяется формированию подразделений беспилотной авиации. По информации ведомства, подразделения, оснащённые беспилотными системами, уже созданы во всех общевойсковых соединениях, частях ВДВ, а также в других видах и родах войск. Комплектование войск беспилотных систем осуществляется исключительно военнослужащими по контракту.

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны предложило учредить специальную медаль для военнослужащих войск беспилотных систем. Награду планируют вручать за отличия в боевых условиях, сопряжённых с риском для жизни, успешное применение беспилотников и эффективное руководство подразделениями. Получить медаль смогут также гражданские лица, включая иностранцев, оказавшие значительное содействие военным.