В России может появиться новая ведомственная награда для военнослужащих войск беспилотных систем. Министерство обороны РФ предложило учредить медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем». Соответствующий проект приказа главы военного ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Награду планируют вручать за отличия при выполнении боевых задач с риском для жизни, инициативные действия и успешное применение беспилотных комплексов военного назначения. На неё также смогут претендовать командиры, эффективно руководившие подчинёнными во время боевых операций.

«Медалью «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем» награждаются военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации за отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряжённых с риском для жизни», — говорится в проекте положения о награде.

При этом круг возможных награждённых не ограничится военнослужащими. Медаль смогут получать и гражданские лица, включая иностранцев, если они оказали значительное содействие в решении соответствующих боевых задач. Пока документ находится на стадии проекта, окончательное решение об учреждении награды не принято.

Кстати, военнослужащим-связистам группировки «Центр» недавно вручили государственные награды за выполнение боевых задач. Церемонию приурочили ко Дню военного связиста, который отмечается 20 октября. Ранее в Минобороны рассказали, что за время специальной военной операции свыше 30 тысяч специалистов войск связи удостоились государственных и ведомственных наград.