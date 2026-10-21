Военным связистам группировки «Центр» вручили государственные награды
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Военнослужащим 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» вручили государственные и ведомственные награды за обеспечение устойчивой связи в зоне специальной военной операции. Церемонии прошли как в тыловом районе, так и вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, награды получили специалисты бригады управления, отвечающие за передачу оперативных данных и поддержание связи между подразделениями.
Первую церемонию провёл командир соединения. Он отметил военнослужащих, благодаря работе которых командование могло своевременно передавать распоряжения и координировать действия частей на ключевых направлениях.
Особое внимание уделили способности связистов восстанавливать повреждённые каналы связи. По оценке Минобороны, специалисты справлялись с этой задачей даже в условиях интенсивного воздействия противника.
Вторая церемония состоялась непосредственно в районе выполнения боевых задач. Награды военнослужащим вручил заместитель командира бригады по военно-политической работе.
Здесь отметили бойцов, которые обеспечивают взаимодействие штурмовых подразделений и огневых групп, передачу информации в режиме реального времени и корректировку артиллерийского огня.
В Минобороны подчеркнули, что от работы специалистов связи зависит своевременное получение подразделениями необходимых данных. При нарушении коммуникаций усложняется управление войсками и согласование действий между различными подразделениями.
Командование поблагодарило награждённых за профессионализм, мужество и выполнение поставленных задач в сложных условиях.
Награждение связистов прошло в период профессионального праздника. Ежегодно 20 октября в России отмечают День военного связиста. В 2026 году войскам связи исполнилось 107 лет.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за время СВО четверо военных связистов получили звание Героя России, а более 30 тысяч были удостоены государственных и ведомственных наград. Эти данные привёл начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков в интервью газете «Красная звезда». Непосредственно 20 октября 2026 года, в День военного связиста, Life.ru рассказал о поздравлениях бойцов 35-й мотострелковой бригады, которые поблагодарили сослуживцев за поддержание связи на передовой. Ранее в зоне СВО начали применять беспилотник-кабелеукладчик «Заноза», предназначенный для прокладки линий связи через минные поля и разрушенные участки без непосредственного участия военнослужащих. Кроме того, в октябре 2024 года связистов группировки «Центр» наградили медалями «За отвагу», Суворова и Жукова на мемориальном комплексе Саур-Могила в ДНР. Все ссылки ведут непосредственно на публикации Life.ru.
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