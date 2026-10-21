Военным связистам группировки «Центр» вручили государственные награды

Военнослужащим 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» вручили государственные и ведомственные награды за обеспечение устойчивой связи в зоне специальной военной операции. Церемонии прошли как в тыловом районе, так и вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, награды получили специалисты бригады управления, отвечающие за передачу оперативных данных и поддержание связи между подразделениями.

Первую церемонию провёл командир соединения. Он отметил военнослужащих, благодаря работе которых командование могло своевременно передавать распоряжения и координировать действия частей на ключевых направлениях.

Особое внимание уделили способности связистов восстанавливать повреждённые каналы связи. По оценке Минобороны, специалисты справлялись с этой задачей даже в условиях интенсивного воздействия противника.

Вторая церемония состоялась непосредственно в районе выполнения боевых задач. Награды военнослужащим вручил заместитель командира бригады по военно-политической работе.

Здесь отметили бойцов, которые обеспечивают взаимодействие штурмовых подразделений и огневых групп, передачу информации в режиме реального времени и корректировку артиллерийского огня.

В Минобороны подчеркнули, что от работы специалистов связи зависит своевременное получение подразделениями необходимых данных. При нарушении коммуникаций усложняется управление войсками и согласование действий между различными подразделениями.

Командование поблагодарило награждённых за профессионализм, мужество и выполнение поставленных задач в сложных условиях.

Награждение связистов прошло в период профессионального праздника. Ежегодно 20 октября в России отмечают День военного связиста. В 2026 году войскам связи исполнилось 107 лет.