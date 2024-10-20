Бойцов-связистов группировки войск «Центр» наградили медалями «За отвагу»

Во время празднования 105-й годовщины образования войск связи, на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) прошло награждение бойцов-связистов группировки войск «Центр» государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

Награждение воинов-связистов группировки войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны России

«Личный состав подразделения был награждён медалями «За отвагу», Суворова, Жукова, а также «Участнику специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.