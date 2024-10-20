Бойцов-связистов группировки войск «Центр» наградили медалями «За отвагу»
Во время празднования 105-й годовщины образования войск связи, на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике (ДНР) прошло награждение бойцов-связистов группировки войск «Центр» государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.
Награждение воинов-связистов группировки войск «Центр». Видео © Telegram / Минобороны России
«Личный состав подразделения был награждён медалями «За отвагу», Суворова, Жукова, а также «Участнику специальной военной операции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
А ранее Life.ru писал, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов наградил медалями «Золотая Звезда» участников СВО за доблесть и отвагу. В настоящее время российские бойцы находятся на реабилитации в госпитале им. П.В. Мандрыка.
Telegram / Минобороны России