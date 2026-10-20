В ходе СВО четверо военных связистов получили звание Героя России

Четверо военнослужащих войск связи удостоены звания Героя России за время проведения СВО. Ещё свыше 30 тысяч связистов получили государственные и ведомственные награды. Такие данные привёл начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Валерий Тишков в интервью газете «Красная звезда».

«За свой труд и выполнение воинского долга удостоены звания Героя Российской Федерации четверо военнослужащих, свыше 30 тысяч отмечены государственными и ведомственными наградами», — рассказал военачальник.

По словам Тишкова, российские связисты продолжают выполнять задачи по обеспечению управления войсками в зоне боевых действий. Он отметил их профессионализм и умение применять современные технологии, позволяющие поддерживать связь между подразделениями.

Генерал также обратил внимание на преемственность поколений в войсках связи. Нынешние военнослужащие, по его словам, опираются на опыт предшественников и сохраняют традиции службы, основанные на мужестве, ответственности и верности воинскому долгу.

Заявление Тишкова приурочено ко Дню военного связиста, который отмечается в России 20 октября. Профессиональный праздник был официально установлен указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Сама дата связана с созданием в 1919 году управления связи в составе Полевого штаба Красной армии.

Ранее участнику специальной военной операции Александру Находкину присвоили звание Героя России. Высшую государственную награду ему вручили в Якутии. Находкин стал 14-м уроженцем региона, удостоенным этого звания за подвиги в ходе СВО. Ранее военнослужащий был награждён тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».