Боец Александр Находкин стал 14-м Героем России из Якутии
Обложка © МАХ / Айсен Николаев
Участнику специальной военной операции Александру Находкину присвоили звание Героя России. Высшую государственную награду ему вручили в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев.
Находкин стал 14-м уроженцем Якутии, удостоенным этого звания за подвиги в ходе СВО. Ранее военнослужащий был награждён тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».
В 2014 году Находкин добровольцем отправился в Донбасс. Во время специальной военной операции он участвовал в боях за Артёмовск, командовал ротой и батальоном, а также занимал должность начальника разведки.
Несмотря на полученные ранения и контузии, военнослужащий продолжал выполнять боевые задачи. После службы в ЧВК «Вагнер» он продолжил боевой путь в специальном подразделении Минобороны России.
«С особой гордостью поздравляю Александра Егоровича с присвоением звания Героя России! Это заслуженное признание мужества, стойкости и преданности Отечеству», — написал Николаев.
Глава Якутии также пожелал военнослужащему крепкого здоровья, сил и благополучия его семье. По словам Николаева, республика гордится своим земляком.
Якутия регулярно сообщала о военнослужащих из региона, удостоенных звания Героя России. В сентябре 2024 года такую награду получил подполковник Дмитрий Куценко, а в июле 2025-го — ефрейтор Алексей Петров с позывным Медведь. Отдельно Life.ru рассказывал об Андрее Григорьеве из Якутии, которому звание Героя России присвоили после боя с военнослужащим ВСУ. В дальнейшем боец вернулся в республику, где его наградили сертификатами на квартиру и земельный участок.
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