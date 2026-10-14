Боец Александр Находкин стал 14-м Героем России из Якутии

Участнику специальной военной операции Александру Находкину присвоили звание Героя России. Высшую государственную награду ему вручили в Якутии, сообщил глава региона Айсен Николаев.

Находкин стал 14-м уроженцем Якутии, удостоенным этого звания за подвиги в ходе СВО. Ранее военнослужащий был награждён тремя орденами Мужества и тремя медалями «За отвагу».

В 2014 году Находкин добровольцем отправился в Донбасс. Во время специальной военной операции он участвовал в боях за Артёмовск, командовал ротой и батальоном, а также занимал должность начальника разведки.

Несмотря на полученные ранения и контузии, военнослужащий продолжал выполнять боевые задачи. После службы в ЧВК «Вагнер» он продолжил боевой путь в специальном подразделении Минобороны России.

«С особой гордостью поздравляю Александра Егоровича с присвоением звания Героя России! Это заслуженное признание мужества, стойкости и преданности Отечеству», — написал Николаев.

Глава Якутии также пожелал военнослужащему крепкого здоровья, сил и благополучия его семье. По словам Николаева, республика гордится своим земляком.