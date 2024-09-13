Якутский морпех стал Героем России после 10-часового боя с ВСУ
Подполковника Дмитрия Куценко из Якутии удостоили звания Героя России
Дмитрий Куценко. Фото © Телеграм / Николай Харбин, Глава Олекминского района
Уроженец Якутии Дмитрий Куценко вместе со своим подразделением более 10 часов сдерживал атаки ВСУ за один из населённых пунктов в зоне СВО, за что был удостоен звания Героя России. Подвигом земля похвастался глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале.
«Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко со своими подчинёнными выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобождённых населённых пунктов. Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приёмам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов. В ходе боя было уничтожено четыре единицы вражеской бронированной техники и около двух десятков украинских боевиков», – с гордостью пишет глава региона.
В результате героических действий российских бойцов ВСУ понесли потери и отступила, а населённый пункт остался под контролем РФ. Николаев добавил, что Куценко стал девятым якутянином, удостоенным высшей награды страны. Он поздравил офицера с почётным званием и добавил, что Якутия гордится своим славным сыном!
Один из якутских героев – командир легендарного танка "Алёша" Расим Баксиков. Летом 2023 года весь мир облетели кадры с российской боевой машиной, экипаж которого в одиночку расправивился с двумя Т-72Б и шестью бронетранспортёрами ВСУ. За это бойцы получили награды от врио главы ДНР Дениса Пушилина, а 23 августа — звёзды Героев России лично от президента Владимира Путина. Глава государства встретился с ними в Кремле.