Якутский морпех стал Героем России после 10-часового боя с ВСУ

Уроженец Якутии Дмитрий Куценко вместе со своим подразделением более 10 часов сдерживал атаки ВСУ за один из населённых пунктов в зоне СВО, за что был удостоен звания Героя России. Подвигом земля похвастался глава республики Айсен Николаев в Telegram-канале.

«Командир десантно-штурмового подразделения морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко со своими подчинёнными выполнял задачи по сдерживанию сил украинских националистов вблизи одного из освобождённых населённых пунктов. Благодаря грамотно выстроенной обороне, тактическим навыкам и приёмам, морские пехотинцы под командованием якутянина более 10 часов сдерживали атаки националистов. В ходе боя было уничтожено четыре единицы вражеской бронированной техники и около двух десятков украинских боевиков», – с гордостью пишет глава региона.