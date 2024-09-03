«Наш, воин Христов!»: Ополченец из Камеруна повторил подвиг Брестской крепости — ВСУ бились с ним 2 недели
Mash: Православный камерунец 12 дней в одиночку сдерживал ВСУ у подбитого танка
Донбасский ополченец родом из Камеруна по имени Мэд почти две недели в одиночку отражал атаки превосходящих сил ВСУ в зоне проведения спецоперации. Боец занял позицию у подбитого танка и не сделал ни шагу назад, прикрывая отход сослуживцев. Патроны и провизию герою доставляли дронами, сообщил Mash, опубликовав видеозапись с участием иностранца.
«12 дней пролежал под танком, держал оборону, выкопал окоп. Не дал врагу проникнуть, даже к танку подойти. Такие вот герои у нас с Камеруна. Кстати, православный христианин. <…> Так что наш, воин Христов!» — отметил автор ролика.
Интервью с выжившим Мэдом. Видео © Telegram / Mash
Мэд признался, что прибыл в Россию для борьбы с нацистской нечистью и сразу же принял христианство. Остаться в стороне от конфликта он не мог — дед камерунца жил в СССР, и теперь РФ стала для него вторым домом.
Неприступным бастионом для подразделений Вооружённых сил Украины стала и позиция командира батальона 9-го полка ВС РФ с позывным Отмель. Офицер руководил обороной женской исправительной колонии №11 в Малой Локне Курской области. Комбат устроил противнику настоящий «мини-Брест», но так и не смог выбраться из этой мясорубки живым.
Telegram / Mash