«Наш, воин Христов!»: Ополченец из Камеруна повторил подвиг Брестской крепости — ВСУ бились с ним 2 недели

Донбасский ополченец родом из Камеруна по имени Мэд почти две недели в одиночку отражал атаки превосходящих сил ВСУ в зоне проведения спецоперации. Боец занял позицию у подбитого танка и не сделал ни шагу назад, прикрывая отход сослуживцев. Патроны и провизию герою доставляли дронами, сообщил Mash, опубликовав видеозапись с участием иностранца.

«12 дней пролежал под танком, держал оборону, выкопал окоп. Не дал врагу проникнуть, даже к танку подойти. Такие вот герои у нас с Камеруна. Кстати, православный христианин. <…> Так что наш, воин Христов!» — отметил автор ролика.

Интервью с выжившим Мэдом. Видео © Telegram / Mash

Мэд признался, что прибыл в Россию для борьбы с нацистской нечистью и сразу же принял христианство. Остаться в стороне от конфликта он не мог — дед камерунца жил в СССР, и теперь РФ стала для него вторым домом.