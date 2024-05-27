"Русский американец" отправился сражаться за Донбасс, бросив в США всё

Бывший донецкий ополченец Филипп Косов с позывным Орион родился в США, но поехал воевать за Донбасс в 2014 году. В настоящее время мужчина пытается получить статус ветерана, в этом ему помогает его супруга, сообщает kp.ru.

Косов не мог усидеть на месте и поехал воевать на Украину в 2014 году, когда там начали происходить страшные события — сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе и расстрел на праздничном митинге 9 Мая в Мариуполе. Мужчина распродал имущество в США, приобрёл форму и отправился в гущу событий.

Уже там, в Донецке, Косов познакомился с земляком Расселом Бентли (позывной Техас). Оказалось, что сослуживцы жили в одном американском городе — Остине. Сначала они вместе дежурили на блокпосту, а затем доросли и до штурмовой пехоты. В 2015 году Косов получил ранение — в трёх метрах от него упала мина. У бойца было полсотни осколков в теле, разбиты обе ноги. Мужчина потерял три литра крови, однако врачи в Донецке смогли спасти его и сохранить конечности.

На восстановление у Ориона ушло полгода. Затем Косов на костыле вновь участвовал в боевых действиях с 2016 по 2018 год. Солдата наградили двумя медалями "За боевые заслуги".

Вернувшись в Россию, Косов познакомился с будущей женой. В Подмосковье у пары родился ребёнок. Однако семья до сих пор не может оформить ополченцу статус "ветеран боевых действий", несмотря на то что указ президента Владимира Путина о присвоении такого статуса добровольцам первой волны вышел в 2023 году.

"Говорят, что этим занимается межведомственная комиссия. Но процесс буксует — не отвечают. У них и так 16 тысяч обращений. А в компьютерной системе вообще нет галочки для добровольцев прошлых лет, и ничего сделать нельзя", — пояснила супруга Косова.