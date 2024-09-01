Раскрыт подвиг погибшего командира Отмеля, до последнего защищавшего Курскую область
Военкор Коц: Погибший комбат Отмель сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни
Погибший в Курской области командир батальона с позывным Отмель защищал своих бойцов и удерживая важные позиции, рассказал kp.ru военкор Александр Коц. Этот героический поступок произошёл в условиях жестокого окружения, когда батальон комбата оказался в затруднительном положении.
По словам заместителя командира батальона 9 полка 18 дивизии 11 армейского корпуса с позывным Кадет, Отмель сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни. Его авторитет и мужество стали основой для стойкости батальона, который, находясь в окружении, удерживал свои позиции почти две недели. Командир проявил исключительное хладнокровие и стратегическое мышление, что позволило его бойцам не только выжить, но и отразить атаки противника.
Ранее о гибели командира 9-го полка ВС России с позывным Отмель сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Это произошло 20 августа. Боец руководил отражением атак ВСУ в импровизированной крепости, которую уже окрестили «мини-Брестом».
Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira