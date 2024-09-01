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1 сентября, 00:02

Раскрыт подвиг погибшего командира Отмеля, до последнего защищавшего Курскую область

Военкор Коц: Погибший комбат Отмель сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни

Погибший в Курской области командир батальона с позывным Отмель защищал своих бойцов и удерживая важные позиции, рассказал kp.ru военкор Александр Коц. Этот героический поступок произошёл в условиях жестокого окружения, когда батальон комбата оказался в затруднительном положении.

По словам заместителя командира батальона 9 полка 18 дивизии 11 армейского корпуса с позывным Кадет, Отмель сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни. Его авторитет и мужество стали основой для стойкости батальона, который, находясь в окружении, удерживал свои позиции почти две недели. Командир проявил исключительное хладнокровие и стратегическое мышление, что позволило его бойцам не только выжить, но и отразить атаки противника.

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Ранее о гибели командира 9-го полка ВС России с позывным Отмель сообщил военный блогер Юрий Подоляка. Это произошло 20 августа. Боец руководил отражением атак ВСУ в импровизированной крепости, которую уже окрестили «мини-Брестом».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Кирилл Сосновских
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