Погибший в Курской области командир батальона с позывным Отмель защищал своих бойцов и удерживая важные позиции, рассказал kp.ru военкор Александр Коц. Этот героический поступок произошёл в условиях жестокого окружения, когда батальон комбата оказался в затруднительном положении.

По словам заместителя командира батальона 9 полка 18 дивизии 11 армейского корпуса с позывным Кадет, Отмель сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни. Его авторитет и мужество стали основой для стойкости батальона, который, находясь в окружении, удерживал свои позиции почти две недели. Командир проявил исключительное хладнокровие и стратегическое мышление, что позволило его бойцам не только выжить, но и отразить атаки противника.