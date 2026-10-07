Герой России Андраник Гаспарян: Путин заставил весь мир уважать Россию

Герой России Андраник Гаспарян в эксклюзивном комментарии Life.ru поздравил президента Владимира Путина с днём рождения и заявил, что российский лидер своим примером заставил весь мир уважать страну.

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Гаспарян назвал для себя большой честью возможность лично обратиться к главе государства и Верховному главнокомандующему. Он пожелал Путину счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи, назвав президента настоящим патриотом России.

«Как вы говорили, Владимир Владимирович, самое лучшее воспитание — это лучший пример. По вашему личному примеру мы продолжаем ваше дело», — сказал Герой России.

По словам Гаспаряна, при Путине России удалось добиться уважения на международной арене. Он заверил президента, что военнослужащие продолжат вместе с ним работать ради укрепления страны, её конкурентоспособности, суверенитета и национальных интересов.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, наше пожелание: жить долго, жить счастливо и также отстаивать интересы нашего государства. Будьте уверены, мы будем рядом с вами. С днём рождения!» — заключил Гаспарян.

С поздравлениями к президенту обращаются и другие Герои России. Участник СВО Игорь Юргин назвал Путина наставником и примером для бойцов спецоперации, молодёжи и участников программы «Время героев». Офицер вспомнил первую личную встречу с главой государства и отметил, что его поразило, насколько глубоко президент был погружён в обсуждавшиеся вопросы и детали.