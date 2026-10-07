Герой России Карамышев назвал Путина гроссмейстером мировой политики
Герой России Александр Карамышев назвал Путина великим лидером современной истории. Обложка © Life.ru
Герой России Александр Карамышев назвал Владимира Путина гроссмейстером мировой политики. В эксклюзивном комментарии Life.ru он поздравил президента РФ с днём рождения.
Герой России Александр Карамышев назвал Путина великим лидером современной истории. Видео © Life.ru
Он отметил, что к российскому лидеру прислушиваются множество людей не только внутри страны, но и за её пределами. Карамышев также назвал Путина великим лидером современной истории.
«Я хотел бы пожелать вам, Владимир Владимирович, успехов, удачи, долгих лет жизни. Вы являетесь нашим лидером, и мы с вами идём до конца», — ответил он.
Напомним, с поздравлениями к Владимиру Путину также выступил Герой России, председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов. От имени всей команды движения он пожелал президенту терпения, уверенности, крепкого здоровья и «железобетонных нервов». Также Орлов попросил передать пожелания сдержанности, непробиваемого здоровья и всех благ.
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