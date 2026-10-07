«Вы для нас Герой России!»: Участник СВО Игорь Юргин назвал Путина главным примером служения Родине

Герой России, участник спецоперации Игорь Юргин обратился к Владимиру Путину с душевным поздравлением. В день рождения президента офицер с искренней теплотой вспомнил их первую очную встречу, которая навсегда осталась в его памяти.

Герой России Игорь Юргин от всего сердца поздравил президента с днем рождения. Видео © Life.ru

Боец в беседе с Life.ru признался: тот разговор потряс его до глубины души. Верховный главнокомандующий поразил военного своей невероятной чуткостью, вниманием к судьбам людей и поразительной способностью вникать в мельчайшие детали любого, даже самого сложного вопроса.

«Уважаемый Владимир Владимирович, искренне поздравляю вас с днём рождения. Я помню нашу первую встречу. Вы произвели на меня неизгладимое впечатление. Вы были погружены до мелочей в любых вопросах и в деталях», — поделился офицер.

С особой гордостью и благодарностью ветеран подчеркнул, как много значит для защитников Отечества поддержка главы государства.

«Вы являетесь для нас искренним примером служения людям и нашему Отечеству. Вы верите в людей и даёте возможности реализовать себя на благо нашего Отечества», — отметил он.

Юргин от всего сердца пожелал национальному лидеру несокрушимого здоровья, душевных сил, простого человеческого счастья и верных решений на сложном пути служения стране. Завершил он своё обращение трогательным признанием, которое отзывается в сердцах тысяч бойцов.

«Вы для нас являетесь наставником, вы для нас являетесь примером для ребят, участников специальной военной операции, для молодёжи, а также для участников программы «Время Героев». Вы для нас Герой России!», — заключил боец.

Ранее Life.ru рассказывал о поздравлениях, которые президент России получает в свой день рождения. В частности, Путина уже поздравили лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Белорусии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик, глава Чечни Рамзан Кадыров.