В России продлили запрет на промышленный и любительский вылов воблы до конца 2027 года. Ограничения будут действовать в Каспийском море, водоёмах Калмыкии, а также в Волге и её водотоках на территории Астраханской области. Соответствующий приказ Минсельхоза опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрет вступит в силу 1 января 2027 года и будет действовать до 31 декабря того же года. Он распространяется как на промышленное, так и на любительское рыболовство.

При этом предусмотрено исключение для разрешённого прилова при промышленном рыболовстве в соответствии с действующими правилами. Это означает, что случайное попадание воблы в улов при промысле других видов рыб само по себе не подпадает под полный запрет.

Решение касается одного из главных промысловых видов Каспийского бассейна. Ограничения распространяются на все указанные территории и водоёмы независимо от того, ведётся ли лов в промышленных или любительских целях.