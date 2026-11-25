Воблу оставят в покое ещё на год — Минсельхоз продлил запрет на её вылов
В России продлили запрет на ловлю воблы ещё на один год
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В России продлили запрет на промышленный и любительский вылов воблы до конца 2027 года. Ограничения будут действовать в Каспийском море, водоёмах Калмыкии, а также в Волге и её водотоках на территории Астраханской области. Соответствующий приказ Минсельхоза опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, запрет вступит в силу 1 января 2027 года и будет действовать до 31 декабря того же года. Он распространяется как на промышленное, так и на любительское рыболовство.
При этом предусмотрено исключение для разрешённого прилова при промышленном рыболовстве в соответствии с действующими правилами. Это означает, что случайное попадание воблы в улов при промысле других видов рыб само по себе не подпадает под полный запрет.
Решение касается одного из главных промысловых видов Каспийского бассейна. Ограничения распространяются на все указанные территории и водоёмы независимо от того, ведётся ли лов в промышленных или любительских целях.
Ранее Life.ru разбирался, почему вобла, которая десятилетиями считалась одной из самых доступных рыб в России, превратилась в дефицитный продукт. Ихтиологи объясняют сокращение популяции неблагоприятными условиями для нереста, маловодными паводками и чрезмерным выловом. Эксперты предупреждают, что на восстановление запасов потребуются годы.