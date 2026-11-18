Замороженная рыба в российских магазинах за год прибавила в цене почти по всем основным позициям. Главными причинами подорожания стали сокращение объёмов вылова и инфляция, объяснил URA.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Cильнее всего подорожали горбуша — на 20,1%, до 851,8 рубля за килограмм, путассу — на 15,9%, до 189,1 рубля, и скумбрия — на 13,1%, до 584,8 рубля. Исключением стала сельдь: её стоимость, напротив, снизилась на 8% и составила 277 рублей.

Остапкович связывает такую динамику прежде всего с уменьшением предложения на рынке. Снижение добычи отражается на стоимости продукции, а среди возможных причин недостаточного вылова специалист назвал природные и климатические факторы.

«Один из сигналов — икры в этом году меньше, а это фактически недостаток рыбы», — отметил эксперт.

Дополнительное давление на цены оказывает общая инфляция.

Между тем около 95% рыбной продукции поступает в магазины уже замороженной. Как пояснил представитель отраслевой ассоциации, улов обрабатывают непосредственно на судах, чтобы сохранить качество при длительной транспортировке.

При этом замороженная рыба обычно обходится дешевле переработанной. Дополнительные расходы на разделку, копчение, засолку и консервирование увеличивают конечную стоимость продукта. Даже цена одного и того же вида может существенно различаться в зависимости от способа обработки и упаковки.