Средняя оптовая цена атлантической сельди на северо-западе России к 2 ноября достигла 190 рублей за килограмм. Это на 40,7% выше, чем годом ранее, и на 37,7% выше, чем в начале 2026 года. Заметный рост начался в сентябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг «Нацрыбресурса».

К 1 ноября в Западном бассейне добыли 16,3 тыс. тонн сельди, на 19,3% меньше, чем годом ранее. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота объясняют снижение санкционными ограничениями. Часть российских судов прекратила промысел в зонах североатлантических стран, а у остальных ограничены возможности выгрузки и пополнения запасов в районах лова.

В Росрыболовстве среди факторов, влияющих на цену, назвали сезонность, объём предложения, спрос и расходы на добычу и переработку. Аналитики «Нацрыбресурса» также указали на конкуренцию между внутренними и экспортными поставками.

За январь — сентябрь экспорт мороженой сельди вырос на 19% год к году и достиг 229 тыс. тонн, подсчитал Рыбный союз по данным зарубежных таможенных служб. По оценке собеседников «Коммерсанта» на рыбном рынке, основной прирост обеспечила тихоокеанская сельдь.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия побила 57-летний рекорд по вылову тихоокеанской сельди. За первые десять месяцев 2026 года на Дальнем Востоке добыли более 612 тыс. тонн.