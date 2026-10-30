Россия скупает турецкую форель рекордными темпами: Поставки рыбы взлетели почти до $73 млн

Турецкая форель всё активнее занимает место на российских прилавках: в сентябре поставки рыбы из Турции достигли исторического максимума. За один месяц Россия закупила у соседней страны морепродукции почти на 73 миллиона долларов. Причём главный вклад в рекорд внесла мороженая рыба.

По данным турецкой государственной статистической службы, которые изучило РИА «Новости», в сентябре 2026 года экспорт рыбы из Турции в Россию составил 72,6 миллиона долларов. Это на 34% больше августовского показателя и в полтора раза превышает объём поставок за аналогичный месяц прошлого года. Прежние рекорды по стоимости экспорта остались позади.

Основную часть закупок обеспечила мороженая рыба. Её поставки достигли 55,3 миллиона долларов — это исторический максимум. За месяц показатель прибавил треть, а в годовом выражении вырос в 1,7 раза. При этом почти вся сумма пришлась на форель: российские покупатели приобрели её на 53,5 миллиона долларов.

Не отстаёт и сегмент свежей продукции. Турция отправила в Россию свежую и охлаждённую рыбу на 17,1 миллиона долларов. Львиную долю снова составила форель — 14,6 миллиона долларов. В поставках также присутствовали сибас стоимостью 1,4 миллиона долларов и дорадо на 1,1 миллиона.

По сравнению с августом экспорт свежей и охлаждённой рыбы увеличился на 28%, однако годовой прирост оказался куда скромнее — всего 4%. Таким образом, основной рывок турецких поставщиков обеспечила именно мороженая продукция.

На этом фоне единственным направлением, показавшим отрицательную динамику, стало рыбное филе и мясо рыбы. За сентябрь экспорт этой категории сократился на 13% относительно августа и на 31% по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении поставки составили всего 249,1 тысячи долларов. Основу этой продукции также составляло филе форели.

Ранее Life.ru писал, что российский рыбный экспорт в Китай за последние десять лет заметно укрепил позиции и вырос более чем в 2,5 раза по стоимости. Особенно впечатляющие результаты показал минтай: только за девять месяцев 2026 года поставки в КНР превысили объём всего предыдущего года. При этом китайские покупатели всё активнее интересуются не только целой рыбой, но и продуктами переработки — филе, фаршем и сурими.