Экспорт рыбы и морепродуктов РФ в Китай за 10 лет вырос более чем в 2,5 раза

Россия за январь — сентябрь 2026 года поставила в Китай больше мороженого минтая, чем за весь предыдущий год. Об этом сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак на форуме «Рыба для будущего» в рамках выставки China Fisheries & Seafood Expo.

В 2025 году на китайский рынок отгрузили 535 тысяч тонн замороженного минтая — на 11% больше, чем годом ранее. Теперь этот показатель превзойдён за девять месяцев. Минтай остаётся главным продуктом российских рыбных поставок в КНР по объёму.

Меняется и структура экспорта. По словам Буглака, в последние два-три года заметно выросли поставки филе, рыбного фарша и сурими. В 2025 году их совокупный объём достиг 39 тысяч тонн — примерно в 20 раз больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. За десять лет стоимость российского экспорта рыбы и морепродуктов в Китай выросла более чем в 2,5 раза, а объём поставок в натуральном выражении — на 40%, отметил Буглак.

«Российский экспорт практически вытеснил филе и сурими из других стран, в том числе благодаря более конкурентоспособной цене», — заявил глава ассоциации.

Эта продукция поступает на переработку, в гостиницы и рестораны, а также продаётся на внутреннем рынке Китая. Ещё одно направление — икра минтая: потенциал её поставок в КНР ассоциация оценивает в пять тысяч тонн в год. На выставке в этом году представили продукты из российского сырья, выпущенные китайскими компаниями.

Ранее Life.ru рассказывал, что потребление минтая в России выросло вдвое, а его доля в «рыбной корзине» достигла 20%. В 2025 году на внутренний рынок поставили 273 тысячи тонн этой рыбы.