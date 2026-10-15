Потребление минтая в России выросло вдвое

За несколько лет минтай укрепил позиции на российском рыбном рынке: его потребление выросло вдвое, а доля в общей «рыбной корзине» достигла 20%. Теперь он занимает второе место по популярности у россиян, сообщил РИА «Новости» глава Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак на International Groundfish Forum.

В 2025 году объём поставок минтая на внутренний рынок составил 273 тысячи тонн. В пересчёте на живой вес это 30% от общего вылова. На филе минтая пришлось 63 тысячи тонн внутреннего потребления. По словам Буглака, Россия стала крупнейшим рынком сбыта этой продукции для отечественных рыбаков.

Изменился и принцип снабжения внутреннего рынка. Если раньше поставки шли преимущественно по остаточному принципу, то теперь российские покупатели конкурируют за минтай с зарубежными рынками.

Ранее Life.ru писал, что Россия по итогам 2026 года может заработать на экспорте рыбной продукции до 6,5 миллиарда долларов. Это примерно на 5–6% больше прошлогоднего результата. Особенно заметно растёт именно стоимость поставок. За первое полугодие российские компании отправили на четыре основных зарубежных рынка более миллиона тонн рыбной продукции — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка увеличилась сразу на 33%, до 3,72 миллиарда долларов. Для первой половины года это максимальный показатель за последние пять лет.