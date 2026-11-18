Под видом дорогой красной рыбы покупателям могут предлагать подкрашенную сельдь, а вместо сёмги — более доступную форель. Встречаются и другие виды подмены: минтай вместо трески, пангасиус вместо палтуса и дешёвая рыба в консервах с маркировкой более дорогих видов. О том, какие уловки используют недобросовестные продавцы и как распознать фальсификат, Life.ru рассказали в Рыбном союзе России.

В отраслевом объединении отметили, что случаев видовой подмены на российском рынке становится меньше благодаря государственному ветеринарному контролю, системе прослеживаемости «Меркурий» и проверкам торговых сетей. Однако риск столкнуться с фальсификатом сохраняется, прежде всего при покупке рыбы на развес и в неорганизованной рознице.

Один из необычных способов привлечь покупателя — превратить обычную сельдь или скумбрию в подобие красной рыбы. Для этого производители могут использовать разрешённые пищевые красители, в том числе экстракт паприки или кармин. Филе приобретает розовый оттенок, напоминающий мясо лососевых.

При этом само окрашивание не обязательно является обманом. Если на упаковке указано, что перед покупателем сельдь с красителем, а название «Под лосось» используется лишь как рекламное, такая продукция может продаваться законно. Другое дело, когда окрашенное филе без заводской этикетки предлагают на развес непосредственно как форель, горбушу или кету.

Среди других известных способов фальсификации в Рыбном союзе назвали замену атлантического лосося более дешёвой форелью. В сегменте дикой красной рыбы вместо чавычи или нерки могут предлагать кету и горбушу.

Похожие схемы встречаются и при продаже белой рыбы. Так, треску могут подменять минтаем, пикшей или сайдой, а дорогого палтуса — пангасиусом. Особенно трудно определить настоящий вид рыбы, когда она продаётся в виде филе без кожи.

Отдельная проблема — рыбные консервы. В прошлые годы проверки выявляли случаи, когда вместо тихоокеанской сайры в банки попадали сельдь или сардинелла, а вместо балтийской кильки использовались другие мелкие виды рыбы.

Чтобы снизить риск обмана, специалисты рекомендуют внимательно изучать не рекламное название на лицевой стороне упаковки, а сведения о составе и виде рыбы. Например, за надписью «Красная рыбка» может скрываться обычная сельдь.

Ещё один повод насторожиться — ярко-розовый или оранжевый цвет масла либо рассола в пресервах. По словам представителей Рыбного союза, это может указывать на использование красителей, пигменты которых переходят в заливку.

Стоит обращать внимание и на структуру мяса. У сельди оно обычно мягче и рыхлее, тогда как у лососевых более плотное и упругое, с характерными прожилками. Наличие кожи также облегчает определение вида рыбы, хотя окончательно установить подмену в сложных случаях позволяет лабораторный анализ.

При покупке продукции на развес потребителям советуют интересоваться её происхождением и запрашивать у продавца сведения из транспортной маркировки и сопроводительных документов. Предпочтение лучше отдавать проверенным торговым точкам, а подозрительно низкую цену на дорогие виды рыбы воспринимать как дополнительный повод для проверки.

Ранее Life.ru сообщал, что лабораторные проверки выявляли продажу форели под видом дорогой сёмги. Специалисты исследовали слабосолёную рыбу нескольких производителей и обнаружили несоответствие заявленного вида фактическому составу продукции.