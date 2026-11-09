В России подешевеют сельдь и путассу, а импортные креветки также могут стать доступнее благодаря росту производства и поставок. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

«Подешевеет самая популярная рыба в России — это сельдь. Больше всего её покупают, она занимает порядка 20% внутреннего рынка. При этом точно не подешевеет скумбрия», — заявил эксперт.

По его оценке, вылов тихоокеанской сельди в этом году достигнет примерно 630 тысяч тонн против привычных 450–480 тысяч. Прибавка составит около 150 тысяч тонн, или порядка 30%. Именно хорошие уловы, объяснил Балашов, увеличивают предложение и создают условия для снижения цен.

Мороженая сельдь в опте, по словам собеседника Life.ru, уже стоит около 110 рублей за килограмм, а в Центральной России — примерно 140–150 рублей. Это оптовые цены, а не стоимость на магазинных полках.

Снижения цен на путассу эксперт ожидает благодаря увеличению разрешённых объёмов добычи в Атлантике. В случае с импортными аквакультурными креветками причиной может стать расширение производства и импорта.

Атлантическая треска, по прогнозу Балашова, может подешеветь примерно на 5%. Российскую квоту на её добычу увеличили на 14% — это дополнительно около 25 тысяч тонн рыбы.

«Опт уже снизил цены для покупателей, у рыбаков треска закупается дешевле, чем в прошлом году», — отметил он.

При этом предпосылок для удешевления палтуса, выращенных в аквакультуре лосося и морской форели эксперт не видит. По окуню и другим видам со стабильными объёмами вылова заметного снижения он также не ожидает.

Ранее Life.ru сообщал, что оптовая стоимость тихоокеанской трески за полтора месяца снизилась на 6,8%. По данным мониторинга «Нацрыбресурса», с 14 сентября по 2 ноября цена опустилась с 590 до 550 рублей за килограмм.