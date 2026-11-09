Оптовая стоимость тихоокеанской трески в России за полтора месяца снизилась на 40 рублей за килограмм. К началу ноября цена опустилась до 550 рублей, хотя дальневосточные рыбаки за год увеличили добычу этого вида на 2,5 тысячи тонн, пишет РИА «Новости».

По данным мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс», на 14 сентября килограмм тихоокеанской трески обходился оптовым покупателям в 590 рублей. К 2 ноября показатель составил 550 рублей. В процентном выражении снижение достигло 6,8%. За тот же период отраслевые показатели добычи продемонстрировали противоположную динамику. Дальневосточный вылов достиг 104,2 тысячи тонн — на 2,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А ранее на Дальнем Востоке оптовые цены на минтай упали на 5,6%. К началу ноября рыба подешевела на 12 рублей за килограмм. 21 сентября минтай стоил 215 рублей, а к 2 ноября цена снизилась до 203 рублей. За полтора месяца рыба стала дешевле на 5,6%. Это произошло из-за ситуации на мировом рынке и высокого улова. Увеличение добычи привело к росту предложения и снижению оптовых цен.