В акватории у села Зарубино Хасанского района Приморского края обнаружили большое количество погибшей сардины иваси. На выбросы мёртвой рыбы обратил внимание местный рыбак, опубликовавший видео в социальных сетях.

Гибель иваси у берегов Приморья. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ramanych_fishing

По его словам, причиной гибели рыбы стало резкое изменение температуры воды. До прихода северного циклона она составляла около 10 градусов, однако после смены течения опустилась до трёх градусов. Столь сильное похолодание вызвало у сардины термический шок.

Рыбак также рассказал, что скоплением ослабленной рыбы воспользовался тунец. Хищник подошёл ближе к берегу и начал активно кормиться, прижимая косяки иваси к прибрежной полосе.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке снизились на 5,6% по сравнению с концом сентября. К началу ноября стоимость одного килограмма рыбы уменьшилась на 12 рублей. Основными причинами снижения цен стали ситуация на мировом рынке и высокие темпы путины.