Оптовые цены на минтай на Дальнем Востоке снизились на 5,6% по сравнению с концом сентября. К началу ноября стоимость одного килограмма рыбы уменьшилась на 12 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс».

По состоянию на 21 сентября оптовая цена минтая в дальневосточных регионах составляла 215 рублей за килограмм. К 2 ноября показатель опустился до 203 рублей. Таким образом, за полтора месяца рыба подешевела на 5,6%.

Основными причинами снижения цен стали ситуация на мировом рынке и высокие темпы путины. Увеличение объёмов добычи способствует росту предложения рыбы и оказывает влияние на стоимость продукции для оптовых покупателей.

При этом ещё в сентябре аналитики фиксировали противоположную динамику. Тогда минтай на Дальнем Востоке за год подорожал на 59,3%, а только за месяц его стоимость увеличилась на 10,3%. Рост связывали с высоким экспортным спросом и благоприятной конъюнктурой мирового рынка.

Минтай остаётся самой массовой промысловой рыбой в России. По данным Ассоциации добытчиков минтая, к началу ноября отечественные рыбаки выловили свыше двух миллионов тонн этой рыбы. Результат оказался на 3,1% выше рекордного показателя прошлого года. Доля минтая приблизилась к половине общего объёма российского рыбного вылова.

Ранее Life.ru сообщал, что в сентябре оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке выросла на 59,3% за год и достигла 215 рублей за килограмм. Тогда аналитики отмечали, что подорожание происходило несмотря на увеличение добычи. Основными факторами назывались активный экспортный спрос и ситуация на внешнем рынке.