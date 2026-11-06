Более трёх тонн рыбы и мяса, а также 25,4 килограмма икры обнаружили полицейские в подпольном цехе Курортного района Петербурга. По данным регионального главка МВД, переработку продукции организовал 46-летний местный житель. По факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело.

На производстве хранилось свыше 1,7 тонны рыбы и почти 1,5 тонны мяса диких животных. Происхождение продукции и обстоятельства её переработки выясняют правоохранители.

Цех обнаружили во время масштабной двухнедельной операции против браконьерства и незаконной вырубки леса. В Петербурге и Ленинградской области полиция провела 235 рейдов, проверив больше тысячи автомобилей, пункты приёма древесины и предприятия, работающие с водными биоресурсами.

Всего за время проверок сотрудники изъяли свыше 5,5 тонны рыбной продукции, более тысячи кубометров древесины, четыре единицы техники и около сотни приспособлений для незаконного вылова.

Отдельные нарушения выявили в Ленинградской области. Во Всеволожском районе задержали 55-летнего мужчину по подозрению в незаконной охоте на лося. При обыске у него обнаружили 18 единиц охотничьего и гражданского оружия.

В Кингисеппском районе расследуют незаконную добычу кабана и вылов кумжи, занесённой в Красную книгу. Кроме того, полиция выявила 19 случаев незаконной рубки леса. Больше всего таких эпизодов зафиксировали в Бокситогорском и Выборгском районах.

По итогам всей операции правоохранители сообщили о 25 выявленных преступлениях и 78 административных протоколах. Расследования по отдельным эпизодам продолжаются.