Атлантическую заменит тихоокеанская? Экономист дал расклад по ценам на селёдку в России
Эксперт Холод назвал рыбу, которая заменит подорожавшую атлантическую сельдь
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Аталнтическа сельдь резко выросла в цене — примерно на 40,8%, что может сильно ударить по кошельку россиян. Однако есть альтернатива — дальневосточная сельдь, которая не отличается по вкусовым свойствам, но может быть выигрышнее по стоимости. Об этом рассказал Life.ru экономист Леонид Холод.
Дальневосточная рыба сама дорожает достаточно шустро, в том числе и сельдь. Подорожание атлантической сельди объясняют тем, что идёт недолов — меньше вылов и, соответственно, меньше объём предложения. Поэтому цена может расти вверх, но, честно говоря, мне кажется, это больше связано с новыми правилами европейского регулирования промысла трески и сельди в Северном море. Речь идёт о Северном и Баренцевом морях, где она водится, и в Северной Атлантике
Есть ли другие причины удорожания, кроме низкого вылова? Инфляция для всех общая, там процентов семь, не больше, напомнил специалист. При этом логистика из северного бассейна проще: в Мурманске загрузили вагон, и он приплыл быстро в Петербург или в Москву, а значит это проще, чем с Дальнего Востока везти. Что касается дальневосточной сельди, то она хорошая, отметил эксперт. Она побольше атлантической в размерах, если рыба высокого качества, и не уступает по вкусу. В принципе, не все любители селёдки прямо сходу их отличат, заметил собеседник Life.ru.
Однако дальневосточная тоже поднимется в цене. Ведь и она дорожает, плюс логистика через всю страну. Например, на Дальнем Востоке уже сильно подорожал минтай, а он является базовой рыбой в ассортименте. Цена выросла из-за того, что, хотя вылов неплохой, есть сильный спрос со стороны Китая. На почве того, что китайцы раскрутили переработку, а в этом году случился недолов, минтай заменяется другими видами. Это потянуло за собой все остальные рыбы, поэтому подорожала и дальневосточная сельдь, и логистика супердорогая. Это может потянуть за собой и европейскую селёдку.
А что касается вкуса, жирности и доступности — атлантическая и дальневосточная примерно одинаковые. Я скажу так: специалист, конечно, отличит. Там одна получше, другая похуже. У селёдки очень важно, когда она выловлена. У неё жизненный цикл так устроен, что в определённую часть года она, в принципе, не очень хорошая. То есть важно вовремя выловить. Но если обе рыбы выловлены в одинаковое, хорошее для них время, в самый «спелый» период, то и не все специалисты их отличат. И та, и другая бывает достаточно крупной и жирной
Олюторская сельдь только стоит отдельно: она плотнее, там жир как сальце, она просто гораздо лучше, продолжил эксперт. Она водится на самом севере Охотского моря и Тихого океана, там, где Берингово море. То есть, если резюмировать: атлантическая сельдь дорожает, дальневосточная тоже будет дороже из-за логистики, и в целом цены на них будут одинаково высокие. Однако на Дальнем Востоке логистика не тянет на 40%, там будет рост поменьше. В принципе, эти рыбы взаимозаменяемые, поэтому и удорожание будет более-менее усреднённое — процентов 25–30.
Как сообщалось, средняя оптовая цена атлантической сельди на северо-западе России к 2 ноября достигла 190 рублей за килограмм. Это на 40,7% выше, чем годом ранее, и на 37,7% выше, чем в начале 2026 года. Заметный рост начался в сентябре.
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