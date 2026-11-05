Аталнтическа сельдь резко выросла в цене — примерно на 40,8%, что может сильно ударить по кошельку россиян. Однако есть альтернатива — дальневосточная сельдь, которая не отличается по вкусовым свойствам, но может быть выигрышнее по стоимости. Об этом рассказал Life.ru экономист Леонид Холод.

Дальневосточная рыба сама дорожает достаточно шустро, в том числе и сельдь. Подорожание атлантической сельди объясняют тем, что идёт недолов — меньше вылов и, соответственно, меньше объём предложения. Поэтому цена может расти вверх, но, честно говоря, мне кажется, это больше связано с новыми правилами европейского регулирования промысла трески и сельди в Северном море. Речь идёт о Северном и Баренцевом морях, где она водится, и в Северной Атлантике Леонид Холод экономист

Есть ли другие причины удорожания, кроме низкого вылова? Инфляция для всех общая, там процентов семь, не больше, напомнил специалист. При этом логистика из северного бассейна проще: в Мурманске загрузили вагон, и он приплыл быстро в Петербург или в Москву, а значит это проще, чем с Дальнего Востока везти. Что касается дальневосточной сельди, то она хорошая, отметил эксперт. Она побольше атлантической в размерах, если рыба высокого качества, и не уступает по вкусу. В принципе, не все любители селёдки прямо сходу их отличат, заметил собеседник Life.ru.

Однако дальневосточная тоже поднимется в цене. Ведь и она дорожает, плюс логистика через всю страну. Например, на Дальнем Востоке уже сильно подорожал минтай, а он является базовой рыбой в ассортименте. Цена выросла из-за того, что, хотя вылов неплохой, есть сильный спрос со стороны Китая. На почве того, что китайцы раскрутили переработку, а в этом году случился недолов, минтай заменяется другими видами. Это потянуло за собой все остальные рыбы, поэтому подорожала и дальневосточная сельдь, и логистика супердорогая. Это может потянуть за собой и европейскую селёдку.

А что касается вкуса, жирности и доступности — атлантическая и дальневосточная примерно одинаковые. Я скажу так: специалист, конечно, отличит. Там одна получше, другая похуже. У селёдки очень важно, когда она выловлена. У неё жизненный цикл так устроен, что в определённую часть года она, в принципе, не очень хорошая. То есть важно вовремя выловить. Но если обе рыбы выловлены в одинаковое, хорошее для них время, в самый «спелый» период, то и не все специалисты их отличат. И та, и другая бывает достаточно крупной и жирной Леонид Холод экономист

Олюторская сельдь только стоит отдельно: она плотнее, там жир как сальце, она просто гораздо лучше, продолжил эксперт. Она водится на самом севере Охотского моря и Тихого океана, там, где Берингово море. То есть, если резюмировать: атлантическая сельдь дорожает, дальневосточная тоже будет дороже из-за логистики, и в целом цены на них будут одинаково высокие. Однако на Дальнем Востоке логистика не тянет на 40%, там будет рост поменьше. В принципе, эти рыбы взаимозаменяемые, поэтому и удорожание будет более-менее усреднённое — процентов 25–30.

Как сообщалось, средняя оптовая цена атлантической сельди на северо-западе России к 2 ноября достигла 190 рублей за килограмм. Это на 40,7% выше, чем годом ранее, и на 37,7% выше, чем в начале 2026 года. Заметный рост начался в сентябре.