Икра сельди вошла в свою прайм-эру — баночка теперь стоит как элитный деликатес
SHOT ПРОВЕРКА: Икра сельди подорожала в России на 86% за год
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Икра сельди, которую россияне привыкли считать доступной альтернативой красной, стремительно дорожает. За последний год её стоимость выросла примерно на 86%, а отдельные предложения уже достигают двух тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
На необычные цены обратила внимание жительница Барнаула. В магазине «Лента» на Павловском тракте она приобрела небольшую упаковку сельдевой икры весом 210 граммов за 420 рублей. В пересчёте на килограмм покупка обошлась ровно в две тысячи рублей.
Ещё в сентябре 2025 года похожий продукт продавался примерно за 715–1220 рублей за килограмм. Сейчас стоимость составляет около 1500–2100 рублей. Таким образом, в зависимости от конкретного предложения разница с прошлогодними ценами может приближаться к двукратной.
Причём дорожает не только бюджетный деликатес. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в сентябре 2026 года средняя стоимость красной икры достигла 19,3 тысячи рублей за килограмм. Это на 73% больше, чем годом ранее.
В некоторых магазинах цены уже приблизились к этим значениям. Например, во Владивостоке 250-граммовые упаковки икры нерки и кеты продавали по 4350 рублей. За 300 граммов чавычи просили 5670 рублей, а полкилограмма кижуча обходились покупателям в 8700–9000 рублей.
На фоне такой стоимости красной икры более доступные разновидности остаются привлекательными для покупателей. Однако теперь и сельдевая икра постепенно теряет статус недорогого продукта.
При этом даже после резкого подорожания разница между двумя деликатесами остаётся существенной. Килограмм сельдевой икры по верхней границе указанных цен обходится примерно в девять раз дешевле красной.
Ранее в России уже фиксировали рост интереса к недорогим заменителям красной икры. По данным участников рынка, в первой половине 2025 года спрос на икру сельди, трески и минтая увеличился почти на треть на фоне снижения продаж лососёвого деликатеса. Однако в 2026 году ценовая ситуация вновь изменилась. К концу сентября стоимость красной икры нового улова достигла 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные виды продавались уже по 23 тысячи. Главной причиной подорожания стало сокращение добычи лососёвых: к 24 сентября российские рыбаки выловили около 98 тысяч тонн, что в 3,4 раза меньше прошлогоднего показателя. При этом сама сельдь на оптовом рынке, напротив, дешевела — в августе её стоимость опустилась до 110 рублей за килограмм.
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