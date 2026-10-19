Икра сельди вошла в свою прайм-эру — баночка теперь стоит как элитный деликатес

Икра сельди, которую россияне привыкли считать доступной альтернативой красной, стремительно дорожает. За последний год её стоимость выросла примерно на 86%, а отдельные предложения уже достигают двух тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

На необычные цены обратила внимание жительница Барнаула. В магазине «Лента» на Павловском тракте она приобрела небольшую упаковку сельдевой икры весом 210 граммов за 420 рублей. В пересчёте на килограмм покупка обошлась ровно в две тысячи рублей.

Ещё в сентябре 2025 года похожий продукт продавался примерно за 715–1220 рублей за килограмм. Сейчас стоимость составляет около 1500–2100 рублей. Таким образом, в зависимости от конкретного предложения разница с прошлогодними ценами может приближаться к двукратной.

Причём дорожает не только бюджетный деликатес. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в сентябре 2026 года средняя стоимость красной икры достигла 19,3 тысячи рублей за килограмм. Это на 73% больше, чем годом ранее.

В некоторых магазинах цены уже приблизились к этим значениям. Например, во Владивостоке 250-граммовые упаковки икры нерки и кеты продавали по 4350 рублей. За 300 граммов чавычи просили 5670 рублей, а полкилограмма кижуча обходились покупателям в 8700–9000 рублей.

На фоне такой стоимости красной икры более доступные разновидности остаются привлекательными для покупателей. Однако теперь и сельдевая икра постепенно теряет статус недорогого продукта.

При этом даже после резкого подорожания разница между двумя деликатесами остаётся существенной. Килограмм сельдевой икры по верхней границе указанных цен обходится примерно в девять раз дешевле красной.