Сельдь пошла вниз: В России оптовая цена упала до 110 рублей за килограмм

Оптовая цена сельди в России снизилась в среднем до 110 рублей за килограмм. Тихоокеанская сельдь теперь входит в тройку самых доступных видов рыбы в стране, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

По его словам, заметное снижение стоимости началось ещё в прошлом году. По итогам 2025-го отпускная цена тихоокеанской сельди упала на 30%.

«Сейчас оптовая цена — 110 рублей за килограмм (цены рыбаков стартуют с 65 рублей за килограмм), тихоокеанская сельдь входит в топ-3 наиболее доступных в России», — рассказал Зверев агентству ПРАЙМ.

При этом речь идёт именно об оптовом рынке: стоимость сельди непосредственно на прилавках может отличаться. Глава ВАРПЭ выразил надежду, что и в рознице она останется одним из наиболее доступных видов рыбы.

Сельдь остаётся и одной из самых востребованных рыб у россиян. По расчётам ассоциации, в среднем на одного жителя страны приходится 2,6 килограмма тихоокеанской и атлантической сельди в год.

Ранее Life.ru рассказывал, почему низкая цена у рыбака не всегда означает дешёвую рыбу в магазине. Губернатор Камчатки Владимир Солодов объяснял, что существенная часть конечной стоимости формируется уже после вылова — на перевозке, хранении, упаковке и продаже.