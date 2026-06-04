Губернатор Камчатки рассказал нам на ПМЭФ, когда россияне будут есть больше рыбы и станет ли она доступнее

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на ПМЭФ рассказал Life.ru, за счёт чего рыба может стать доступнее для россиян. По его словам, проблема заключается не в объёмах добычи: Дальний Восток производит достаточно качественной продукции, чтобы обеспечить внутренний рынок и при этом сохранять экспорт.

Губернатор Солодов рассказал, когда россияне будут есть больше рыбы и станет ли она доступнее. Видео © Life.ru

Главный вопрос, по словам губернатора, — путь от рыбака до покупателя. Чем больше посредников появляется между промыслом и прилавком, тем выше итоговая стоимость для семьи, которая приходит в магазин за минтаем, лососем или другой дальневосточной продукцией. Поэтому власти делают ставку на сокращение лишних звеньев в цепочке поставок и более прозрачное ценообразование.

«По поставкам проблемы нет. Мы, как Дальний Восток, мы, как Камчатка, добываем достаточно рыбы, чтобы прокормить всю страну», — подчеркнул Солодов.

Он отметил, что регион заинтересован не только в добыче, но и в том, чтобы полезная дикая рыба чаще появлялась в рационе людей, в том числе в социальных учреждениях.

Отдельно губернатор остановился на цене. Он пояснил, что рыбак получает лишь часть итоговой суммы, а значительная доля появляется уже после вылова — на этапах перевозки, хранения, упаковки, продвижения и продажи. Именно эту систему, считает Солодов, нужно менять, чтобы покупатель не сталкивался с необоснованной наценкой.

«А цены? Цены — это вопрос фактора. Внутри ценообразования доля производителя рыбы не такая уж большая. Основная часть формируется потом, когда рыба перевозится, хранится, пакуется и кладётся на полку», — сказал губернатор.

Солодов также связал доступность рыбы с темой здоровья. По его словам, потребление качественной рыбной продукции — важная часть сбалансированного питания, а значит, и профилактики заболеваний. Он отметил, что президент Владимир Путин поддержал инициативу целенаправленно увеличивать потребление рыбы внутри страны.

Губернатор добавил, что важно не только снизить цену, но и дать людям уверенность в качестве продукта. Покупатель должен понимать, что перед ним не подделка, не перемороженный товар и не продукция сомнительного происхождения. В этом смысле дикая дальневосточная рыба, по мнению Солодова, должна продвигаться отдельно от аквакультурной продукции, выращенной в менее понятных условиях.

По словам губернатора, работа уже даёт результат: в России растёт спрос на минтай, сурими и другие позиции. Следующий шаг — расширить поставки, сделать логистику проще, а систему продаж эффективнее, чтобы больше средств оставалось у рыбаков, а жители Камчатки и других регионов могли чаще покупать качественную рыбу по более справедливой цене.

Напомним, что ранее в России предложили ограничить наценку на рыбу до 15% от отпускной цены. Государственные квоты на вылов рыбы должны быть напрямую связаны с обязанностью поставлять часть продукции российским потребителям по доступным ценам.