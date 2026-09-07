Вода раздора: Дочь Бадри Патаркацишвили судится с Киевом за компанию IDS Ukraine

Украинские власти добиваются передачи государству активов IDS Ukraine — производителя воды «Моршинская» и «Миргородская». Около 34% бизнеса принадлежат семье британского театрального продюсера Лианы Патаркацишвили (дочь бизнесмена Бадри Патаркацишвили), которая оспаривает возможное изъятие своей доли, пишет The Guardian.

Корпоративные права компаний группы были арестованы осенью 2022 года и переданы украинскому Агентству по розыску и управлению активами — АРМА. В сентябре 2024-го Минюст Украины потребовал обратить в доход государства 100% акций предприятий, входящих в IDS Ukraine. Окончательного решения по иску пока нет.

Действия Киева связаны с тем, что 49% бизнеса принадлежат российским инвесторам. Среди них The Guardian называет основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. В Великобритании бизнесмен по-прежнему находится под санкциями.

Представители семьи Патаркацишвили настаивают, что владельцы её доли не находятся под санкциями и украинские власти не предъявляли им обвинений. Если защитить инвестиции в украинских судах не удастся, семья намерена обратиться в международные инстанции.

В АРМА утверждают, что передаче IDS Ukraine независимому управляющему мешают юридические споры и сопротивление акционеров. Агентство также заявило о риске вывода средств из компании. IDS Ukraine отрицает нарушения финансового и налогового законодательства.

Параллельно украинское антикоррупционное бюро расследует возможные злоупотребления при выборе управляющего для IDS Ukraine. Проверку обязал начать Высший антикоррупционный суд после жалобы структуры семьи Патаркацишвили; виновность сотрудников АРМА не установлена.

Доля в производителе воды перешла Лиане Патаркацишвили, её сестре Ие и матери Инне после смерти бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2008 году. Лиана работает в британском театре: в 2025-м она участвовала в создании интерактивной постановки Storehouse с актёрами Тоби Джонсом и Мирой Шьял.

Ранее Life.ru рассказывал об украинских активах Михаила Фридмана, включая компанию IDS Ukraine и выпускаемые ею марки воды. Сейчас же Фридман занят спасением своего бизнеса в Европе: например, олигарх продал IT-компанию в Дании. Также мальтийская фирма Фридмана отчуждала акции компании PHM SF Dutch Topco BV, владевшей польской фирмой – производителем готовой еды Maga Foods. Это позволило вывести эти активы, в которые за последние два года было инвестировано более полумиллиарда евро, из-под санкций.