В Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил детскую коляску с четырёхмесячной девочкой на пешеходном переходе. Ребёнок получил тяжёлые травмы и находится в реанимации. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В Киеве водитель сбил коляску с четырёхмесячной девочкой на переходе. Видео © Прокуратура Украины

Авария произошла 14 ноября около 18:30 на Пражской улице в Днепровском районе украинской столицы. По данным следствия, автомобиль двигался в сторону Дарницкой площади, когда дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекали две женщины с детьми. Одна из них везла детскую коляску.

Следователи считают, что водитель не снизил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов. В результате машина сбила коляску, в которой находилась четырёхмесячная девочка. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами. Остальные пешеходы не пострадали.

Водителя задержали и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлёкшем тяжкие телесные повреждения. По ходатайству прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.