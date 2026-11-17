Водитель сбил коляску с четырёхмесячной девочкой на переходе в Киеве
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В Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил детскую коляску с четырёхмесячной девочкой на пешеходном переходе. Ребёнок получил тяжёлые травмы и находится в реанимации. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
В Киеве водитель сбил коляску с четырёхмесячной девочкой на переходе. Видео © Прокуратура Украины
Авария произошла 14 ноября около 18:30 на Пражской улице в Днепровском районе украинской столицы. По данным следствия, автомобиль двигался в сторону Дарницкой площади, когда дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекали две женщины с детьми. Одна из них везла детскую коляску.
Следователи считают, что водитель не снизил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов. В результате машина сбила коляску, в которой находилась четырёхмесячная девочка. Пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми травмами. Остальные пешеходы не пострадали.
Водителя задержали и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлёкшем тяжкие телесные повреждения. По ходатайству прокуратуры суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru сообщал о наезде автомобиля на женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Краснодаре. По данным полиции, 45-летний водитель Ford Focus сбил 40-летнюю женщину и её девятилетнего ребёнка, когда они пересекали дорогу по нерегулируемому переходу.