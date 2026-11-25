В «Максе» заработала функция предъявления водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств через Цифровой ID. О расширении возможностей приложения сообщила пресс-служба Минцифры.

При остановке сотрудником Госавтоинспекции автомобилисту достаточно открыть вкладку «Транспорт» и вывести на экран смартфона QR-код. Инспектор отсканирует его для проверки сведений. Как пояснил генеральный директор компании Фарит Хуснояров, нововведение поможет забывчивым гражданам избежать штрафов и снизить риск потери оригиналов документов. Для использования сервиса потребуется мобильный интернет.

Подключить Цифровой ID можно в одноимённом разделе, нажав кнопку «Создать QR». Затем необходимо дать согласие на обработку персональных данных и придумать ПИН-код. Доступ к постоянно обновляющемуся идентификатору также можно защитить с помощью распознавания лица или отпечатка пальца. При этом электронное удостоверение привязано к устройству, на котором его оформили.

Сервис позволяет не только хранить карточки различных документов, но и подтверждать личность, возраст и наличие льгот. К нему уже подключились более 10 млн россиян.

Возможности цифрового ID в MAX постепенно расширяются. Ранее Life.ru рассказывал, что в мессенджере разрешили предъявлять QR-код вместо бумажного свидетельства о рождении ребёнка. Электронный документ позволяет подтверждать личность детей при покупке билетов, посадке на транспорт, обращении за медицинской помощью и получении льгот.