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Регион
Опубликовано 14 октября, 19:35

Бумажное свидетельство о рождении разрешили заменять QR-кодом в MАХ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью электронного свидетельства о рождении в мессенджере MАХ. Правительство утвердило перечень случаев, когда вместо бумажного документа разрешается использовать «Цифровой ID». Об этом сообщили в Минцифры России.

Новый порядок позволит предъявлять сведения о ребёнке при покупке билетов, посадке в транспорт и оформлении бесплатного или льготного проезда. Электронный документ также можно будет использовать при обращении за медицинской помощью по полису ОМС.

Кроме того, цифровое свидетельство пригодится при посещении многофункциональных центров, музеев, культурных и спортивных мероприятий. С его помощью родители смогут подтверждать право ребёнка на льготы и получать другие услуги, требующие удостоверения личности.

Документ находится в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID» в MАХ. Чтобы подтвердить необходимые сведения, родителю достаточно открыть свидетельство о рождении и показать QR-код сотруднику организации.

При этом воспользоваться новой возможностью получится по мере подключения учреждений к системе. Следовательно, предъявить электронный документ вместо бумажного можно будет не везде сразу.

В Минцифры отдельно подчеркнули, что использование цифрового свидетельства остаётся добровольным. Обычный бумажный документ сохраняет юридическую силу, поэтому родителям не придётся обязательно переходить на электронный формат.

Max упростил пользователям создание цифрового ID
Max упростил пользователям создание цифрового ID

Ранее Life.ru рассказывал о расширении возможностей «Цифрового ID» в MАХ для заселения в гостиницы. К августу 2026 года сервис работал более чем в 800 отелях примерно 70 российских регионов. Совершеннолетние постояльцы могли подтвердить личность с помощью QR-кода вместо предъявления бумажного паспорта.

Больше новостей о цифровых сервисах и новых возможностях приложений — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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