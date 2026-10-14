Бумажное свидетельство о рождении разрешили заменять QR-кодом в MАХ

Российские родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью электронного свидетельства о рождении в мессенджере MАХ. Правительство утвердило перечень случаев, когда вместо бумажного документа разрешается использовать «Цифровой ID». Об этом сообщили в Минцифры России.

Новый порядок позволит предъявлять сведения о ребёнке при покупке билетов, посадке в транспорт и оформлении бесплатного или льготного проезда. Электронный документ также можно будет использовать при обращении за медицинской помощью по полису ОМС.

Кроме того, цифровое свидетельство пригодится при посещении многофункциональных центров, музеев, культурных и спортивных мероприятий. С его помощью родители смогут подтверждать право ребёнка на льготы и получать другие услуги, требующие удостоверения личности.

Документ находится в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID» в MАХ. Чтобы подтвердить необходимые сведения, родителю достаточно открыть свидетельство о рождении и показать QR-код сотруднику организации.

При этом воспользоваться новой возможностью получится по мере подключения учреждений к системе. Следовательно, предъявить электронный документ вместо бумажного можно будет не везде сразу.

В Минцифры отдельно подчеркнули, что использование цифрового свидетельства остаётся добровольным. Обычный бумажный документ сохраняет юридическую силу, поэтому родителям не придётся обязательно переходить на электронный формат.

Ранее Life.ru рассказывал о расширении возможностей «Цифрового ID» в MАХ для заселения в гостиницы. К августу 2026 года сервис работал более чем в 800 отелях примерно 70 российских регионов. Совершеннолетние постояльцы могли подтвердить личность с помощью QR-кода вместо предъявления бумажного паспорта.