Военно-транспортный самолёт Airbus A400M Atlas, используемый Военно-воздушными силами Франции, совершил посадку в главном авиахабе НАТО по поставкам оружия ВСУ — польском Жешуве неподалёку от украинской границы. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полётов.

Согласно полётной информации, борт вылетел с военной авиабазы Люксей-сен-Совер на востоке Франции примерно в 13:35 мск. После взлёта самолёт направился в сторону Восточной Европы.

Около 15:05 мск французский транспортник вошёл в воздушное пространство Польши. Спустя 35 минут, приблизительно в 15:40 мск, он приземлился в аэропорту Жешува, расположенном недалеко от границы с Украиной.