Военный самолёт Франции сел в главном авиахабе НАТО по поставкам оружия ВСУ
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Военно-транспортный самолёт Airbus A400M Atlas, используемый Военно-воздушными силами Франции, совершил посадку в главном авиахабе НАТО по поставкам оружия ВСУ — польском Жешуве неподалёку от украинской границы. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию полётов.
Согласно полётной информации, борт вылетел с военной авиабазы Люксей-сен-Совер на востоке Франции примерно в 13:35 мск. После взлёта самолёт направился в сторону Восточной Европы.
Около 15:05 мск французский транспортник вошёл в воздушное пространство Польши. Спустя 35 минут, приблизительно в 15:40 мск, он приземлился в аэропорту Жешува, расположенном недалеко от границы с Украиной.
Ранее в аэропорту польского Жешува зафиксировали активизацию полётов военных самолётов стран НАТО. По данным Flightradar24, в воздушной гавани приземлился канадский транспортный Lockheed C-130 Hercules, который после разгрузки отправился обратно. Кроме того, из Жешува в Тбилиси вылетели британский Airbus A400M и польский Embraer-175.