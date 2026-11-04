Пассажирский самолёт авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву, развернули в воздухе и отправили обратно в Сербию. На борту находились несколько соратников бывшего президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает издание Danas.

Среди пассажиров были бывший министр внутренних дел и обороны Сербии Александр Вулин, директор компании «Србиягаз» Душан Баятович и лидер Сербской народной партии Ненад Попович.

Рейс JU134 отправился из белградского аэропорта имени Николы Теслы в 18:48. Однако, когда самолёт достиг воздушного пространства Евросоюза в районе Литвы и Белоруссии, экипаж получил распоряжение вернуться в аэропорт вылета.

Как пишет Vreme, причиной неожиданного разворота могли стать нарушения при прохождении предполётного досмотра Александром Вулиным. По сведениям источников издания, политик и его багаж якобы не прошли необходимые проверки безопасности перед посадкой. Несмотря на это, Вулин оказался на борту, после чего самолёт вылетел в Москву.