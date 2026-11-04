Обычный перелёт из Белграда в Москву неожиданно обернулся возвращением самолёта в аэропорт вылета: лайнер Air Serbia развернули прямо над Литвой и отправили обратно в Сербию. Причиной инцидента, по предварительным данным, стала ситуация с проверкой безопасности бывшего вице-премьера страны Александра Вулина. Как утверждается, политик оказался на борту, не пройдя необходимые процедуры досмотра. Об этом сообщает сербский портал Nova.rs.

После возвращения самолёта в аэропорт имени Николы Теслы специалисты приступили к дополнительным проверкам. В частности, предстояло тщательно осмотреть багаж Вулина и убедиться в соблюдении всех требований безопасности. В авиакомпании Air Serbia подчеркнули, что решение о возвращении лайнера приняли в соответствии с действующими правилами и инструкциями.

«Решение о возвращении воздушного судна было принято в соответствии с действующими правилами и инструкциями по безопасности», — пояснили в перевозчике.

Помимо бывшего вице-премьера, на борту находились директор компании Srbijagas Душан Баятович и председатель Сербской народной партии Ненад Попович. Таким образом, инцидент затронул сразу нескольких известных сербских политических и общественных деятелей.

В Air Serbia отметили, что перед повторным вылетом необходимо провести полный осмотр самолёта. Кроме того, для дальнейшего выполнения рейса предусмотрена смена экипажа.

«Все необходимые процедуры должны быть проведены в полном объёме», — сообщили в авиакомпании.

По информации сербских СМИ, рейс Белград — Москва возобновят после завершения проверок. Точные сроки повторного вылета в предоставленном сообщении не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что сразу семь пассажирских самолётов в Европе получили предупреждения о возможных взрывных устройствах на борту. Все сообщения оказались ложными: после проверок специалисты не обнаружили взрывчатку ни на одном из лайнеров, хотя некоторым экипажам пришлось менять маршруты и проходить дополнительные процедуры безопасности. Европейские правоохранители начали обмениваться информацией, чтобы выяснить, могли ли эти инциденты быть частью скоординированной акции против гражданской авиации.