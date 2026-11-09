По опубликованным сведениям, 59-летний Владимир Подоляк умер в мае 2024 года в посёлке Кирилловка Запорожской области. Утверждается, что причиной стали внутричерепная травма и повреждения в ходе боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Подоляк признал проживание старшего брата в России. Тогда советник Зеленского подтвердил, что Владимир действительно находится в Москве, но отверг информацию о его работе в ФСБ. Подоляк также подчёркивал, что практически не общается с родственником.