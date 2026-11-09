Воевавший за ВС РФ брат Михаила Подоляка погиб в Запорожской области
Михаил Подоляк. Обложка © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Семейная история советника офиса президента Украины Михаила Подоляка получила неожиданное продолжение. Его старший брат Владимир, как пишет «Страна.ua», погиб в Запорожской области, находясь на стороне ВС РФ.
По опубликованным сведениям, 59-летний Владимир Подоляк умер в мае 2024 года в посёлке Кирилловка Запорожской области. Утверждается, что причиной стали внутричерепная травма и повреждения в ходе боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал, что Михаил Подоляк признал проживание старшего брата в России. Тогда советник Зеленского подтвердил, что Владимир действительно находится в Москве, но отверг информацию о его работе в ФСБ. Подоляк также подчёркивал, что практически не общается с родственником.