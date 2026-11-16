Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроекта об ужесточении административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил России. Поправки затронут ещё целый ряд правонарушений — от продажи алкоголя детям до распространения экстремистских материалов. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своём канале в MAX.

Всего предлагается изменить наказания по 29 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, законопроект предусматривает введение отдельных составов ответственности за повторные нарушения. В частности, речь идёт о повышении штрафов за мелкое хулиганство, курение в запрещённых местах, употребление алкоголя и наркотиков в общественных пространствах. Более строгие санкции также предлагают установить за продажу спиртного несовершеннолетним.

Отдельно в документе прописано усиление ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии, а также за изготовление и массовое распространение экстремистских материалов.

Для граждан штраф за дискредитацию ВС РФ предлагается установить в размере от 35 до 50 тысяч рублей — нижняя граница немного вырастет, а верхняя останется прежней. Для должностных лиц санкция может увеличиться до 300–500 тысяч рублей, для юридических — до 600 тысяч — 1 миллиона рублей. Пока это только предложения, действующие размеры штрафов не изменились.

Володин объяснил инициативу тем, что некоторые административные штрафы не пересматривали более десяти лет. По его словам, прежние суммы не всегда удерживают граждан от нарушений, а последствия таких действий могут затрагивать в том числе несовершеннолетних.

«Всё это должно способствовать повышению общественной безопасности граждан. Самое главное — защитить детей и их здоровье», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее Life.ru сообщал о расширении перечня нарушений, за которые иностранцам грозит выдворение из России. С 3 ноября список соответствующих статей КоАП увеличился с 22 до 45. Среди новых оснований — публичная дискредитация Вооружённых сил РФ, призывы к введению санкций против страны и мелкое хулиганство.