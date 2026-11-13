В России готовят законопроект, который впервые установит иерархию традиционных духовно-нравственных ценностей. Главными ориентирами станут патриотизм, преемственность поколений и ответственность за судьбу Отечества. Документ находится на завершающей стадии разработки перед внесением в Госдуму, сообщают «Ведомости».

О подготовке инициативы рассказал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на симпозиуме «Создавая будущее». По его словам, закон о патриотическом воспитании и гражданском просвещении должен подробнее раскрыть положения президентского указа № 809, определяющего традиционные российские ценности.

В основу новой системы предлагается положить ценности суверенитета. Именно патриотизм, историческая преемственность и готовность отвечать за будущее страны, как пояснил Харичев, займут центральное место в этой иерархии. При этом окончательная редакция законопроекта пока не представлена.

Для разработки подхода администрация президента провела серию семинаров с историками и философами. Специалисты выделили 56 особенностей российского народа, которые прослеживаются на протяжении всей истории страны — от Киевской Руси до современности.

На основе исследования был сформулирован цивилизационный код России. Он включает пять ключевых понятий: веру как служение высокой цели, Родину как патриотизм и суверенитет, правду как справедливость и совесть, волю как свободу выбора и семью как основу взаимоотношений людей.

Харичев также обратил внимание на необходимость сочетать традиции с развитием общества. По его мнению, будущее связано не с противопоставлением различных ценностей, а с поиском равновесия между ними. В качестве примеров он привёл баланс личных и общественных интересов, сохранение культурного многообразия и укрепление национального единства.

Ранее Life.ru рассказывал, что профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино. Инициатива предусматривает ответственность для владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей за распространение запрещённого контента и отказ от его удаления. При повторном нарушении максимальный штраф для юридических лиц может достигать пяти миллионов рублей.