Владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей могут начать штрафовать за распространение произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении профильный комитет Госдумы. Документ предусматривает наказание как за публикацию такого контента, так и за отказ удалить его.

Согласно инициативе, если владелец аудиовизуального сервиса или социальной сети не исполнит предписание в установленный срок либо сделает это с опозданием, ему будет грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 700 тысяч до 1 миллиона рублей для организаций.

За повторное нарушение санкции станут существенно строже. Для граждан штраф составит от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 600 тысяч до 800 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1,5 миллиона до 5 миллионов рублей.

Отдельные наказания предусмотрены непосредственно за распространение произведений с материалами, дискредитирующими традиционные ценности. В первый раз гражданам придётся заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, компаниям — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

При повторном нарушении суммы увеличатся до 50–150 тысяч рублей для граждан, 300–400 тысяч рублей для должностных лиц и 1–3 миллионов рублей для организаций.

При этом законопроект предусматривает возможность избежать ответственности: если владелец аудиовизуального сервиса удалит произведение в течение суток после отзыва прокатного удостоверения, штраф ему не назначат.

В пояснительной записке напоминается, что соответствующие ограничения на распространение контента были установлены в июле 2025 года.