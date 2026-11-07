Организаторы литературного рейва в Российской государственной библиотеке готовы предоставить Госдуме и Минкультуры подробный отчёт, видеозаписи и фотографии мероприятия. В издательской группе «Эксмо-АСТ» утверждают, что вечеринка была посвящена русской культуре, а не западным праздникам. Об этом РБК рассказала директор департамента стратегических коммуникаций издательской группы Екатерина Кожанова.

Представитель издательства подчеркнула, что организаторы разделяют критику бездумного подражания западной массовой культуре. Однако сам «ЛитРЕЙВ», по её словам, задумывался как способ познакомить молодёжь с русской и советской литературой, поддержать семейный досуг и традиционные ценности.

Кожанова объяснила, что красное оформление залов, яркий свет и авангардная музыка отсылали к искусству революционной эпохи, творчеству Владимира Маяковского и плакатам «Окна РОСТА». Она также заверила, что на мероприятии не было алкоголя, наркотиков, переодеваний и запрещённой символики.

По данным «Эксмо-АСТ», после праздника в библиотеке оформили около трёх тысяч новых читательских билетов. Кожанова утверждает, что требования безопасности и возрастные ограничения были соблюдены, а книжные фонды, мебель и оборудование не пострадали.

Поводом для ответа стала критика со стороны депутата Госдумы Нины Останиной. Парламентарий направила обращение министру культуры Ольге Любимовой, усомнившись в уместности танцевальной вечеринки в исторических залах главной библиотеки страны. Сам «ЛитРЕЙВ» прошёл в ночь на 1 ноября: для гостей организовали три танцпола с электронной музыкой и литературные выступления.

Ранее проведение вечеринки возмутило Екатерину Мизулину. Глава Лиги безопасного интернета выразила опасения за сохранность редких изданий, хранящихся в библиотеке. При этом в Госдуме нашлись и защитники необычного формата. Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков выступил против запретов, заявив, что музыка и танцы сами по себе не представляют угрозы традиционным ценностям.