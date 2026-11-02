Вечеринку в Ленинской библиотеке можно будет считать успешной лишь в том случае, если посетившая её молодёжь вернётся туда уже ради чтения. Привлекать людей к литературе с помощью танцев и диджеев недостаточно. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По словам парламентария, библиотеки должны оставаться пространством для знакомства с произведениями, обсуждения прочитанного и обмена мнениями. При этом необычные способы привлечения новой аудитории он не отвергает, хотя и сомневается в их необходимости.

«Ведь главное не в том, сколько человек пришло в библиотеку на танцы, а в том, сколько из них захотят вернуться туда за книгами», — подчеркнул Миронов.

Политик признал, что организаторы ответственно подошли к подготовке мероприятия. Согласно заявлениям представителей учреждения, культурные ценности не пострадали, а сама вечеринка прошла без происшествий.

Однако Миронов задался вопросом, почему для пробуждения интереса к литературе теперь требуются световые шоу и электронная музыка.

Отдельно депутат раскритиковал школьную программу. По его мнению, десятиклассники вынуждены за один год осваивать почти всю русскую классику второй половины XIX века, имея лишь три урока литературы в неделю. Из-за такой нагрузки подросткам сложно вдумчиво читать произведения и полюбить книги.

Сам «Литрейв» состоялся в ночь на 1 ноября. Гостей Российской государственной библиотеки ждали диджей-сеты, тематические инсталляции и литературные представления.

Ранее Life.ru сообщал о критике вечеринки в Ленинке из-за опасений за сохранность редких книг. Особое беспокойство вызвало проведение танцев в исторических залах, ведь библиотека хранит уникальные издания XV века и труды первопечатников.