В Госдуме попросили Минкультуры разъяснить требования к проведению развлекательных мероприятий в учреждениях культуры после рейв-вечеринки в Российской государственной библиотеке (РГБ). С соответствующим обращением к министру Ольге Любимовой выступила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. По мнению депутата, исторический статус Ленинки предполагает особую ответственность за происходящее в её стенах.

Поводом для обращения стал «ЛитРЕЙВ», который прошёл 31 октября. Организаторами необычного мероприятия выступили Российская государственная библиотека и издательская группа «Эксмо-АСТ». В исторических залах оборудовали три танцпола, устроили световое шоу и литературные перформансы. Вход был бесплатным, но требовалась предварительная регистрация.

Останина усомнилась, что подобные развлечения соответствуют задачам сохранения и популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей. В обращении она подчеркнула, что Ленинка имеет особое историческое и общенациональное значение, поэтому характер проводимых там мероприятий должен соответствовать её просветительской миссии.

Парламентарий попросила Минкультуры сообщить, какие дополнительные требования предусмотрены для развлекательных и коммерческих проектов в федеральных учреждениях культуры. При этом Останина уточнила, что сам факт проведения таких мероприятий не должен становиться основанием для произвольных запретов. По её мнению, необходимы понятные правила, учитывающие назначение и статус культурных объектов.

Вечеринка в Ленинке вызвала споры ещё до обращения депутата. Ранее Life.ru писал о реакции главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Общественница усомнилась в уместности дискотеки в главной библиотеке страны и выразила опасения за сохранность редких изданий. Особое внимание она обратила на исторические книжные собрания, в том числе произведения XV века и труды первопечатников.

Свою позицию высказал и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Как рассказывал Life.ru, политик предложил оценивать успех необычного проекта не по числу посетителей вечеринки, а по количеству людей, которые впоследствии вернутся в библиотеку ради чтения. При этом он признал, что организаторы ответственно подошли к подготовке: по заявлениям представителей учреждения, культурные ценности не пострадали, а мероприятие прошло без происшествий.