Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил в защиту литературного рейва в Российской государственной библиотеке, вызвавшего недовольство ряда политиков и общественных деятелей. Парламентарий призвал не искать угрозу традиционным ценностям в музыкальных мероприятиях и не превращать необычные культурные инициативы в повод для запретов.

«С каких пор музыка стала угрозой ценностям или семье? Люди танцуют, знакомятся, общаются. Что здесь проверять и запрещать?» — написал Даванков в своём телеграм-канале.

Даванков, уверен, что такие форматы помогают библиотекам привлекать молодую аудиторию. Он отметил, что вместо привычных ассоциаций с тишиной и пыльными залами Ленинка смогла представить себя современным культурным пространством. По словам депутата, рейв посетили три тысячи человек, каждый из которых оформил читательский билет. Парламентарий выразил уверенность, что многие гости впоследствии вернутся в библиотеку уже за книгами.

«Не нравится рейв — не ходите. Почему из-за чужих вкусов должны страдать все остальные? Не нужно в каждой креативной идее искать повод для запретов», — подчеркнул Даванков.

Политик также поддержал проведение новых музыкальных мероприятий в библиотеке и признался, что сам с удовольствием посетил бы следующий рейв.