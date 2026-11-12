Подавляющее большинство россиян — 91% — считают себя патриотами своей страны. При этом почти шесть из десяти опрошенных называют себя безусловными патриотами. Такие результаты показало исследование Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованное 12 ноября.

Социологи также выяснили, насколько сильно россияне привязаны к родине. Более половины респондентов убеждены, что человеку следует жить в стране, где он вырос и получил образование. Мнение о том, что выбирать место жительства нужно прежде всего исходя из личного комфорта, встречается почти в полтора раза реже.

Желание переехать за границу на постоянное место жительства выразили лишь 10% участников исследования. По мнению аналитиков, высокий уровень патриотизма может быть одним из факторов, сдерживающих эмиграционные настроения.

Помимо любви к родине, важное место в системе ценностей россиян занимает семья. Её значимость отметили 80% респондентов, взаимопомощь и уважение друг к другу — 78%. Ещё 71% опрошенных выделили служение Отечеству и ответственность за его судьбу, а 69% назвали одной из главных ценностей справедливость.

Исследование объединило результаты опросов, проводившихся с 16 ноября 2025 года по 13 сентября 2026-го. В каждом из них участвовали по 1600 совершеннолетних россиян.

Ранее Life.ru рассказывал, какие чувства россияне испытывают при мыслях о своей стране. Согласно июньскому исследованию ВЦИОМ, 41% участников опроса назвали главной эмоцией гордость, 39% — любовь, а 37% — веру. При этом 90% респондентов заявили, что гордятся историей России, а по 87% — её культурой и природными богатствами.